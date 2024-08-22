民眾黨主席、台北市前市長柯文哲的妻子陳佩琪日前自曝為了成立「小草咖啡廳」，但礙於尚未退休，因此先用兒子的名義成立公司，遭質疑有違法之嫌。而陳佩琪上周又在臉書上發文「翻供」，表示成立公司是兒子個人行為，「請問我這樣違反什麼公務人員服務法？」國民黨立委葉元之強調，上億豪宅要自備7000萬現金，對很多人來講是天價。最近看到網路上出現「上億夫」哏圖，當被做成哏圖瘋傳時，要扭轉就難了。

「陳佩琪，我覺得對柯文哲真的是比較傷！她就是他的太太，而且妳去看1.2億的房子，確實是偏高。」葉元之21日在《新聞大白話》節目表示，在台北市因為有豪宅的關係，貸款成數受限，你要自備7000萬的現金，才能購買1.2億的房子，這個其實對於很多人來講，是一個天價！

葉元之秀平板畫面指出，所以昨天看到網路上很多哏圖就出現了：左邊這個是「尚毅夫」，右邊這個是「上億夫」，超過一億的上億夫！

畫面中左邊是媒體人尚毅夫的照片，右邊則是柯文哲的巨型造型氣球，此柯文哲氣球的外型與尚毅夫還真有三分神似，相映成趣。此人形氣球出現在2024大選前，為了選戰最後衝刺，民眾黨總統候選人柯文哲發起「扛阿北、守台灣」，從南到北走一圈，最後在台北市北門廣場作集結。

「（眾人笑）有沒有？這個哏圖出現，就表示你被嘲笑！」葉元之直言，基本上你要再給他扭轉，就很難了？

葉元之強調，所以陳佩琪這個事情真的要講清楚，不然真的很容易被人家攻擊。