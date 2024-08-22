藝人EASON (黃尹宣)曾是CIRCUS成員，也和庹宗康一起主持過《逃跑吧好兄弟》，近日他在《女人我最大》節目分享自己獨自投宿旅館時，睡到半夜卻有長髮紅衣女子站在床頭，嚇得他連忙打包走人，事後才知道居然住進了命案現場。

曾主持過外景節目的藝人EASON，說有一次和朋友聚會快結束時，大約是凌晨1點，但因為清晨6點就要去高鐵集合錄外景，所以就在附近旅館休息。他當時全身酒氣，走進房間就想先洗澡，於是他站在床邊脫衣服，突然聽到流水聲，很像是水被半堵住要噴出的聲音，心想：「奇怪，我還沒開水龍頭怎麼會有水聲」，但也沒多想就走進浴室到浴缸放水。

藝人Eason分享自己的飯店驚魂記。（圖／攝自YT 女人我最大）

後來Eason泡澡時，剛好看著水龍頭發呆，本來溜出來的本來是半透明，卻變成一陣一陣的咖啡色，他想說：「是管線太老舊有鐵鏽嗎？」再湊近認真看，發現這深色液體隨著水流出來後，「很像血滴到水裡慢慢暈開、散開」，雖然一度覺得詭異，但當下直覺是水龍頭不乾淨。

後來，他起身沖澡回床上睡覺，半夢半醒間聽到高跟鞋走路的聲音，一路從浴室走到床頭邊停下來，這時後他正巧醒來，微光中看到梳妝台的鏡子反射出一名長髮女子，穿著紅色洋裝，手背在背後、低頭看著他，他嚇到不敢動，但那女子卻越離越近，他只好一鼓作氣罵了「五字經」，然後從床上彈起來打開所有的燈，再轉頭一看女子已經消失，但是地上卻有一灘攤的水印，嚇得他連忙打包離開旅館。

藝人Eason被靈異事件嚇到大罵「五字經」，連夜打包走人。 （圖／攝自YT 女人我最大）

後來他呆坐在公園回想剛才情境，開始滑手機，發現某個新聞事件照片，和他剛剛睡的房間很像，懷疑自己不小心住進當時的命案現場。現場所有人都聽得超入迷，主持人藍心湄嚇到發問：「那是生鏽的吧？」還有來賓開玩笑：「你到底喝了什麼酒？這麼厲害！」而楊子儀則是安慰Eason不用擔心，直說他很適合那樣的節目，「靈界兄弟會幫他」，但Eason卻一臉尬笑，坦言自己太常遇到怪事，後來就會帶鹽巴撒結界以求平安。

藝人Eason自認常遇到怪事，會自備鹽巴等小物保平安。（圖／攝自YT 女人我最大）

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