《紐約時報》20日報導，美國總統拜登3月已批准《核子使用指引》（Nuclear Employment Guidance）修訂戰略，同意美國重新定位核武戰略，以應對中共快速擴張核武等威脅；儘管白宮強調核戰略計畫「並非因應單一國家或威脅」，仍凸顯中共核威脅日增，已不容忽視。

報導指出，拜登政府透過《核子使用指引》修訂戰略，為未來可能與俄羅斯、中共與北韓爆發的核武對抗做準備。白宮國家安全會議（NSC）代理發言人塞維特表示，美政府每4年都會對該指引進行更新，並非針對特定國家或威脅，但內容屬高度機密。

中共核武10年內恐追上美俄

美國倡議組織「武器管制協會」執行長金波說，目前美國《核武態勢評估》（NPR）與2022年立場一致，將俄、「中」、伊朗與北韓，列為美國主要核武競爭對手，並未轉而聚焦中共威脅；但他指出，美情報機構評估，中共核武庫規模，到2030年可能從500枚彈頭增加到1000枚，且不排除10年內追上美、俄核武部署規模。

曾任職五角大廈的麻省理工學院核武策略專家那蘭日前已透露，拜登近期將更新核武戰略，以應對全球多個核武威脅，以及「中共核武庫規模與多樣性正在增加」。

主管軍備管制事務的白宮國家安全會議資深官員瓦迪6月也曾表示，俄、「中」與北韓持續積極發展核武，甚至威脅在衝突中動用戰術核武，因此呼籲美國必須調整思維和態勢，於未來數年增加核武庫存，以嚇阻潛在敵手，與保障國家安全。

儘管美國多年來致力維護國際軍備管制與核不擴散機制，然而近期北韓核威脅升溫，美「中」軍備管制談判不樂觀、美國與伊朗核協議談判無進展，以及美俄《新戰略武器裁減條約》（New START）延期談判陷僵局等，使美方不排除尋求核武庫現代化，藉此加強嚇阻能力。