「日本放送協會」（NHK）21日報導，日本為了強化防衛能力，決定在2025年度防衛預算申請，提出高達8.4兆日圓（約新臺幣1.83兆元）需求，創下歷史新高，也將成為日本首度在預算中編列超過8兆日圓防衛費需求。

報導指出，日本早已決定在2023至2027年度的5年間，編列總計43兆日圓（約新臺幣9.37兆元）防衛費預算。而據消息人士透露，2025年度防衛經費需求，目前朝編列8.4兆日圓方向進入最終協調階段，超過2024年度已創新高的逾7.7兆日圓，因此將再度改寫日本防衛預算紀錄。

綜合日本「共同社」與NHK相關報導，日本希望加強島嶼防禦能力，還擬編列預算採購攻擊型無人機等「無人裝備品防衛能力」，以及建構「衛星星座」（satellite constellation）體系；後者是藉由利用多枚小型衛星，建構觀測網，提升應對北韓射彈威脅，也希冀藉此提升日本飛彈防禦與早期預警能力。

建構無人機

此外，日本也擬在新年度新設負責太空監視與應對的「宇宙作戰團」，且不排除將航空自衛隊改名為「航空宇宙自衛隊」，強調對太空領域安全的重視。