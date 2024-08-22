大陸名叫「大雄團隊」的抖音博主收到私訊，表示有一名30多歲的女性住在垃圾屋裡2年，需要幫助。博主到了現場一看，房間從床上到地上垃圾堆積如山，髒到連清潔人員都傻眼！這名女子坦言自己一切正常，單純就是懶，笑稱自己得了「懶癌」。這段影片流出之後，竟高達267萬人觀看次數，引起網友高度討論。

畫面一開始就是博主站在一名白衣女子背後，看到房間的床上、地上、走道都是成堆的垃圾，當場傻眼，唯一可以站立的地方，只有一小塊空地而已。而30多歲女子就指著床尾角落，說自己平常就睡在那個地方。轉頭再來到洗手台和浴室，一樣也是垃圾隨手丟，誇張得不得了。

大陸「大雄團隊」博主來幫忙整理環境，女子坦言自己只是懶。（圖／攝自 抖音）

仔細看，這名女子皮膚白色、衣著整潔，難以想像睡在垃圾床上，她坦言自己非常懒惰，簡直得了「懶癌」，從小父母也慣著她，所以完全不想打掃，在外租屋吃飯就是叫外送，吃完的餐具就隨手丟在房間裡，2年來沒工作、只靠存款當宅女，每天只有吃、睡、滑手機這3件事，最後房間卻成了垃圾山。因為太臭，連隔壁的鄰居大嬸都受不了，跑出來大罵、拜託她快搬走，完全無法理解怎麼可以搞得這麼髒。

2名打掃阿姨來到現場，也是大吃一驚。（圖／攝自抖音）

這名30多歲的女子坦言租屋處這麼髒很丟臉，直說怕以後嫁不出去。（圖／攝自抖音）

「大雄團隊」的抖音博主收到私訊來幫忙，找來清潔阿姨打掃，阿姨到場都倒抽一口氣，最後收下清潔費800元人民幣。女子知道自己被拍之後，一度擔心影片爆紅，低著頭說「可能再也嫁不出去」，但她對於博主的詢問，也是回答地十分坦然。待房間清理乾淨後，這名女子不只順利退租，「大雄團隊」後來也幫助她回老家和父母團聚。

經過清潔後，終於看到房間原貌。（圖／攝自抖音）

經過清潔後，終於看到浴室原貌。（圖／攝自抖音）

這段「90後宅女不打掃」的影片在抖音爆紅，不斷在網路分享，也衝破267萬觀看次數，網民也是議論紛紛，「她皮膚為什麼這麼好？」、「隔著螢幕身體都癢了」「很好啊，大膽承認」、「我不相信這是真的」、「我看是個劇本」、「太可怕了」、「(清潔費)太便宜了」。