鋼琴新秀楊提安墜亡前PO文「滿滿絕望」 最後一根稻草竟是母親 @ChinaTimes

在去年榮獲GASCA國際鋼琴大賽銀賞的新秀鋼琴師楊堤安，21日在臉書以「最後一次直播」為題彈鋼琴，直播中斷後就傳出不幸消息，引發軒然大波，一名留言嗆「笑你不敢」的網友事後遭到肉搜，嚇得急關臉書避風頭。

楊堤安畢業於台藝大音樂系、台南藝術大學碩士班，21日早上無預警在爆料公社二社開直播，標題打上「XX前最後一次直播」，引發關注，有2000多人收看直播，不少網友紛紛安撫：「真的好好聽，拜託冷靜一下」、「發生什麼事了」、「拜託不要想不開」，但也有部分酸民火上加油：「戶頭的錢可以先轉給我」、「別浪費時間了」，其中一名「Beck Jung」帳號更留言「笑你不敢」。

楊堤安結束直播後，隨即傳出從土城16樓住家墜樓消息，憤怒肉搜酸民，Beck Jung發覺事態嚴重，緊急關閉臉書避風頭。許多人也婉惜：「剛剛有看直播，沒想到真的發生了...」、「那些酸民真的都該下地獄」、「這種人到底都什麼心態，好可怕」。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980