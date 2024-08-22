下周一開始受西南風影響，水氣大增，周二全台天氣都會不穩定。(圖／氣象署)

中央氣象署22日宣布，關島北方的低氣壓已於凌晨2點發展為輕度颱風珊珊(國際命名:SHANSHAN)，為今年第10號颱風，預估未來朝北北西移動往日本前進，對台灣無直接影響。

氣象署指出，周六起水氣開始增多，午後雷雨區也會擴大；到了周一受到西南風影響，水氣將近一步增加，週二開始天氣變得相當不穩定，全台各地都會出現午後雷雨，甚至區域性局部大雨。

氣象粉專「台灣颱風論壇」則表示，預估下周一、二，珊珊就會侵襲日本，但地點仍是未知數，提醒若要前往關西、四國的民眾務必注意颱風動態。