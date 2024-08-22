疑涉詐領助理費 林宜瑾100萬交保

林宜瑾在偵查庭外等候交保中。（寶智華攝）

林宜瑾友人帶100萬元前來辦理交保。（寶智華攝）

民進黨立委林宜瑾涉長期詐領高達數百萬元助理費，經檢察官漏夜訊問6小時後，並抽絲剝繭、逐一比對10多年請領助理費用，認林、黃說詞仍有多處兜不攏之處，依涉犯貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌，諭知林宜瑾100萬元交保並限制出海、出境；黃姓辦公室主任聲押禁見。

台南地檢署21日傳喚林宜瑾、永康服務處黃姓主任共15名嫌疑人、4名證人到案 ，其餘17人昨晚陸續請回、交保，林、黃歷經馬拉松式訊問，22日清晨5點多，林宜瑾以100萬元交保，黃姓主任聲押禁見。

據了解，檢調懷疑林宜瑾從2011年擔任市議員開始至本屆立委任內，涉長期以親友擔任人頭詐領助理費，詐領金額恐達數百萬元，

檢察官漏夜訊問6小時後，將2人依涉犯貪汙治罪條例、偽造文書等罪嫌，諭知林宜瑾100萬元交保並限制出海、出境；黃姓辦公室主任聲押禁見。

檢方對於案情未多作著墨，據林宜瑾友人透露，林宜瑾曾在善導寺拿助理提款卡提款，被錄下畫面，可能因此成為關鍵證據。

林宜瑾委任律師周章欽清晨5點20分步出地檢署，面對媒體詢問林宜瑾狀況，他僅簡單回覆「當然不怎麼好」，強調偵查不公開，並未多說什麼，隨即離去。

林宜瑾此次請來3名委任，其中「重量級」的周章欽曾任最高檢察署檢察官和台北、高雄、台南、宜蘭地方檢察署檢查長，來頭不小，另還有簡大鈞、麥玉煒2名律師。