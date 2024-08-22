去年榮獲GASCA國際鋼琴大賽銀賞的新秀鋼琴師楊堤安，21日開直播表示要彈最後一曲，隨後就發生墜樓事故。本人生前也在爆料公社二社留下最後PO文，揭露自己坎坷人生，更控訴母親逼買房過戶，導致他背負近千萬債務，成為壓垮駱駝的最後一根稻草。
楊男在最後一篇PO文中自述，自小爸媽不合，爸爸患上精神疾病，媽媽酗酒，兩人經常吵架。學生時期也屢遭霸凌，爸媽卻漠不關心。楊男自述，雖然有多國巡演經驗，也在日本拿過冠軍，還有合作過許多大製作，圈內人士仍不斷有流言蜚語。
楊男控訴，母親用他的名義貸款了1000萬買房子，之後逼迫他過戶，變成房子在媽媽名下，債務自己背，為此還必須兼職去跑白牌賺錢，向母親哭求解除信託，遭母親拒絕還報警抓人，最終自己什麼都沒有，「撒旦要我別活在這個世界」。
楊男胞姊下午認屍時並未多做回應，警方則表示，目前尚無法該篇PO文是否為楊男所留。
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