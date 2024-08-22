鋼琴新秀楊提安墜亡前PO文「滿滿絕望」 最後一根稻草竟是母親 @ChinaTimes

新秀鋼琴師楊堤安開直播彈琴後墜樓，引發軒然大波，楊男在爆料公社二社的最後PO文也在網路瘋傳，其中更有一段控訴，被高雄衛武營邀請合作，練了半年後卻被打槍，對此衛武營也做出回應。

楊男在PO文中自述，雖然拿了許多成績，也有多國巡演經驗，但圈內仍不斷有言語攻擊，特別記得有次衛武營簡姓總監邀請他來排練《杜蘭朵》，練了半年後，簡姓總監卻找了別人，還跟他說「現在沒缺人了」。這段內容也引發爭議。

對此高雄衛武營在21日晚間發表聲明，表示楊姓鋼琴家不幸離世深表遺憾，關於網傳內容中提到《杜蘭朵》伴奏一事，經查為簡姓總監曾於2020年1月聆聽2名聲樂家試唱，楊姓鋼琴家受其中一位聲樂家之邀請擔任伴奏，期間楊姓鋼琴家向簡姓總監請益合適精進技巧的練習曲目，簡姓總監建議可從《杜蘭朵》練習，屬一般交流性質。

衛武營表示，只是後來因為疫情爆發，因應防疫相關措施，同年8月底的歌劇《杜蘭朵》演出僅以前一年4月首演原班底進行排練，對於楊男離世，衛武營國家藝術文化中心與簡姓總監都深表遺憾。

★中時新聞網關心您：再給自己一次機會

◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995

◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925

張老師專線：1980