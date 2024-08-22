大陸製3A遊戲《黑神話：悟空》20日正式上線後，21日同時上線玩家突破220萬人，超越《幻獸帕魯》登上排行榜亞軍。媒體人謝寒冰表示，《黑神話：悟空》熱翻，台灣很多人卻酸到沒有道理。

謝寒冰21日在中天《盧秀芳辣晚報》節目中表示，《黑神話：悟空》熱翻了，20日衝破150萬人的時候，很多人講這沒什麼，第一天新鮮，玩完之後就不想再玩了；結果第二天，還有100多萬人，表示熱度還沒有過，很多人還是想上去玩。《黑神話：悟空》準備了5年時間，耗資台幣20億元，第一天就回收，而且回收好幾倍，他們估計現在已經突破台幣60億元的營收。

謝寒冰接著指出，《黑神話：悟空》有幾個成功因素：第一個，它的技術跟上外國3A的技術，流暢感、整個人物刻劃，都很容易獲得大家認同；第二個，西遊記是中國傳統民間故事，這在整個華語圈、東亞文化圈都很受歡迎，日本很瘋西遊記，這是整過中華文化圈都知道的故事，所以整個認同感都很強烈。

謝寒冰認為，儘管有些台灣人不認同大陸文化，可是他們也愛玩這些，裡頭的角色人物他們都熟悉，所以就有親近感、認同感。《黑神話：悟空》的成功，不僅是華人圈，其實外國人也有高度評價。

謝寒冰更點出，台灣很多人已經酸到沒有道理，說這家公司裡頭一大堆都是台灣人，為什麼這些台灣人不留在台灣開發，要到中國大陸去。那是因為台灣遊戲開發商已經不再投資這些東西，而寧願代理遊戲，因資本投入這麼大、花費時間這麼長，會不會成功沒有人知道，若是反應很冷淡，就會傾家蕩產。