說到播出已經34年的超長壽節目《大陸尋奇》，應該是無人不知無人不曉，近年來節目力求年輕化，也多了主持生力軍；一出道就幾乎都在拍戲的楊凱帆，近期加入節目主持行列，她坦言過去的戲劇作品因為不是爸媽會看的類型，所以他們都不知道她每天到底在忙些什麼，直到接了《大陸尋奇》的主持工作，讓爸媽很開心，「因為他們的朋友都會看節目，還會跟他們說『我有看到你女兒喔』，他們覺得很驕傲，瞬間變成我的超級鐵粉。」

過去楊凱帆拍過不少戲劇，不過都不算是太主要的角色，她表示她很喜歡演戲，不過她也知道新人很看機緣，常常試鏡試了半天都沒上，或是拍了半天最後剪光光，成績不上不下，工作太少不知還要不要繼續下去，還必須偷偷跟爸爸拿錢生活，「我媽說很後悔小時候給我看太多兒童劇讓我想當演員」，這些都會讓她想得太多壓力過大，「《大陸尋奇》這個工作機會是我心情上的一個轉折，一方面覺得應該要多方嘗試，另一方面也覺得應該要有一個大家都知道的作品，就算要一個人去一個完全不了解的環境，我也很樂意試試看。」

主持超長壽節目《大陸尋奇》對楊凱帆來說是個超新鮮的體驗。（圖／翻攝自楊凱帆臉書）

雖然開始忙於主持工作，但楊凱帆對演戲也充滿熱情。（圖／翻攝自楊凱帆臉書）

楊凱帆本來就是個很喜歡讀歷史書、看古裝劇、有老靈魂的年輕人，所以對於要去探訪一些古蹟文物對她來說都頗有興趣，「坦白說我雖然有老靈魂，但以前是真的沒有認真看過節目，就是偶爾家裡在看會瞄到一些畫面，但後來跟朋友聊天才發現，原來大家都會唱節目主題曲，大家都知道節目最久的主持人是熊旅揚」，這節目忽然變成了朋友間的話題。她在大一時就曾跑去印尼當國際志工，也曾因為很迷偶像劇《命中註定我愛你》，自己跑去上海「朝聖」女主角陳欣怡戲裡生活的地方，「所以我不用經紀人陪，一個人去大陸出外景也完全沒問題。」

楊凱帆有老靈魂喜歡老東西，其實年紀還輕。（圖／侯世駿攝）

從學生時期就常一個人跑出國，楊凱帆對於要自己去大陸出外景一點也不擔心。（圖／侯世駿攝）

不過畢竟以前都是在拍戲，去大陸出外景主持節目還是會發生很多她意想不到的事，「我們平常看很多大陸影片，但自己真的在拍，才發現很多地方以為我們是自媒體沒申請不讓我們拍攝，或是受訪者在聊天時話題源源不絕，一開拍他兩句話就沒了，我必須自己會說故事或引導對方再多講一點，還有千辛萬苦跋山涉水要去『抱佛腳』，到目的地才知道正在施工中根本不能靠近，只好趕快找替代方案。」甚至有次他們去某名人的出生地想做訪問，事前準備了許多很正面的問題，對方卻以一句「不想消費往生前輩」拒答，也令她十分錯愕。

楊凱帆也曾對演藝事業感到迷惘，不過天蠍座不服輸個性讓她更努力。（圖／侯世駿攝）

出外景遇到許多意想不到的狀況，都讓楊凱帆感覺多了更多寶貴經驗。（圖／侯世駿攝）

與家人感情很好的楊凱帆很在意他們對她工作的看法，她笑說有次請家人幫她上網留言充人氣，結果大家竟然都已讀不回，她覺得很難過，後來她才知道原來爸媽沒有立刻回應，是因為在研究到底要怎麼留言幫她打氣，她也透露她為了主持順利還去了文昌宮拜拜，但沒想到都擲沒筊，「後來我跟神明保證我會非常努力，才擲出聖杯，所以我要更加油才行。」上周她也再度出發前往四川重慶及青海展開27天拍攝行程，期盼希望這次能更順利完成拍攝任務。

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家人默默的支持給楊凱帆很多力量。（圖／侯世駿攝）

小檔案

本名：楊凱帆

生日：11月15日

星座：天蠍座

主持：大陸尋奇

戲劇：關於未知的我們、模仿犯

專長：游泳、排球、鋼琴

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