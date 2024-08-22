《角頭－大橋頭》上映三天破5500萬票房，被看好即將在一週內破億，總票房上看三億，強勢票房走勢相當驚人，而 《角頭》電影IP系列從 《角頭》、 《角頭2：王者再起》到外傳的《角頭－浪流連》，再到最新的《角頭－大橋頭》，以及還未確定播出日期的《角頭》影集。即將邁入第10年，《角頭》宇宙培養出忠實的粉絲群，從固定班底的演員到銀幕語彙都自成一格，儼然成了台灣電影中最長壽、品質穩定且最特別的存在。

台灣的黑幫電影不多，早期有導演蔡揚名的「黑幫三部曲」《大頭仔》（1988）、《兄弟珍重》（1990）以及《阿呆》（1992）。同樣1992年上映，導演徐小明的《少年吔，安啦！》以及1997年的《黑金》之後，便少有人拍攝本土黑幫電影。直到2010年讓阮經天拿下金馬影帝的《艋舺》，台灣黑幫電影稍微迎來了一陣關注，偶有以黑幫為舞台背景拍攝的作品，例如豬哥亮主演的《大尾鱸鰻》和《大尾鱸鰻2》，但真正以黑幫人物為主角，講述黑幫人物故事的電影，要直到2015年的《角頭》才算是真正回歸。

2015年的 《角頭》講述兩個不同勢力「大橋頭」與「頂庄」的對決，而到了《角頭2：王者再起》，則出現新的兩大幫派「北館」及「北城」，以及系列中最有名的角色，由鄭人碩、黃尚禾、唐振剛、張再興、吳震亞飾演的「五虎將」。《角頭：大橋頭》以及《角頭》影集試圖回到一切開始之前，「第一戰」的時間，從最初開始，讓「大橋頭」、「頂庄」、「北館」和「北城」四大幫派主事四位老大齊聚一堂，從頭梳理所有交織複雜的人物關係、幫派陳年恩怨、兄弟情誼，以及地盤上的種種勢力消長， 相信《角頭》系列的粉絲會考古得非常過癮。

《角頭：大橋頭》龍天翔（中）、蔡振南（左）、高捷（右）同台飆戲，詮釋「大橋頭」、「北城」、「北館」和「頂庄」四個幫派之間的恩怨。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭》系列之所以能夠擁有大批粉絲支持，除了電影拍攝的完成度高，描寫的黑幫狀態、黑幫人物角色的逼真及還原度都有可信度，吸引了真正兄弟的死忠支持，劇中人物重視倫理、長幼有序、彼此照應、兄弟情義的深厚情感，也都能與大眾取得高度共鳴。

除此之外，台灣難得有電影作品能夠將老中青三代實力派演員們齊聚一堂大飆戲，演員們各色各樣，充滿魅力的演技圈粉無數，絕對也是系列電影獲得成功的最大理由。包括高捷、蔡振南、王識賢、孫鵬、五虎將五人，每集都有新增角色，以及本集電影才加入《角頭》宇宙的喜翔、龍天翔、張懷秋以及施名帥等人，而在10年前《角頭》曾經以麥可出現過的王陽明，則是終於睽違10年之後，再度以麥可身份回歸。

張懷秋加入《角頭：大橋頭》飾演反派蠍子，擔任王陽明身邊的打手。（圖／曼尼娛樂提供）

《角頭－大橋頭》作為一切故事的開始，加入了首次出現的施名帥飾演的阿猛。甫出獄的他與弟弟潘帥、死黨阿慶及宗保鎮日無所事事，為了幫即將成家立業的弟弟準備成家基金，幾個兄弟找上因緣際會遇上的幫派「大橋頭」太子麥可。滿腔反叛思想的麥可極不認同父執輩重情重義的交情，正打算併吞其他幫派勢力，做大「大橋頭」的地盤。

而阿猛為了賺取高額報酬，決定幫麥可及手下大將張懷秋飾演的蠍子哥當槍手，衝撞「北城」幫老大憨春的賭博場，也因此被捲入「大橋頭」、「北城」、「北館」和「頂庄」四個幫派的恩怨中。江湖路遙遙，阿猛越陷越深，從此回不了頭，但也成了阿慶與宗保、潘帥三人加入「北館」，成為五虎將的契機。

《角頭：大橋頭》還是可以看到老班底王識賢（左一）身影。（圖／曼尼娛樂提供）

或許有人看完《角頭－大橋頭》之後會搞混《角頭》宇宙的時間軸，四部電影的時間序依序為《角頭－大橋頭》、《角頭—浪流連》、《角頭2：王者再起》，最後才是10年前的第一部《角頭》。而與《角頭－大橋頭》同時拍攝完成的《角頭》影集內容，據說會詳細交代目前四部《角頭》電影中間發生的事件，目前尚未確定上檔日期，在等待影集版上線的期間，不如把四部電影都好好溫習一次，一邊等待影集版的上線吧。

《角頭：大橋頭》熱映中。

自介：

資深媒體工作者，曾任國際中文版封面及電影線採訪編輯。成長於港片最輝煌的80年代，相信在黑黑的電影院裡痛哭一場的神奇療癒力，沒有一場好電影不能解決的事，如果有，那就看兩場。

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