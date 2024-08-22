台南市學甲區一處在地經營至少40年，在網路上被評為「只有在地人才知道的」、專賣虱目魚小吃的店家今年3月突然發生火災，不但不願賠償隔鄰民宅災損，還想將違建小吃店擴建成2層樓。據悉，這已不是虱目魚小吃店第一次與人發生衝突，在火災前店家就長年在房屋旁堆積廢棄物，還曾對著隔壁遠房親戚大呼小叫，甚至出手打人。

小吃店的遠房親戚S姓民眾表示，此次火災的起因主要因虱目魚小吃店採「柴火烹調」所致，疑似是為了想省瓦斯費用，長年在房屋中間的巷弄內以柴火進行烹飪，還曾多次被目睹燒柴時，人根本就不在旁邊，儘管鄰居曾多次規勸，但對方仍置之不理，孰料真的釀成大禍。

虱目魚小吃店遭遇祝融後，也被控訴疑似為了想省瓦斯錢，以柴火烹調卻無人照看，火勢延燒至一旁的廢棄物後一發不可收拾。（圖／翻攝畫面）

看著小時候曾住過的老宅付之一炬，甚至連是否能恢復原狀都遙遙無期，S男無奈指出，火勢會竄燒得如此猛烈，原因之一是因該店平常就喜歡在旁邊囤積大量廢棄物，導致火勢不斷延燒，一發不可收拾，因此波及到他們家祖宅。

據悉，該間虱目魚小吃店早年家產殷實，為地方仕紳，直到後期因家主疑似沉迷賭博才逐漸消沉，但仍有家族成員在一旁的慈濟宮擔任廟方要職，更是早在日治時期就創立的「謝姓獅團」金獅陣相關負責人。

S姓男子的母親見本刊記者到訪，瞬間痛哭流涕，表示自己被對方店家欺負已久，丈夫早年因公過世後，竟被對方以惡毒言語諷刺為「報應」，她一人含辛茹苦將5個孩子拉拔到大，卻被對方不斷騷擾，甚至曾被棍棒毆打，她指著貼有痠痛貼布的右手說，對方當時的毆打造成她骨折，至今還留有痠痛的後遺症。

S男的媽媽聲淚俱下表示，自己先前曾遭到店家家人打斷手，造成至今還留有痠痛的後遺症。（圖／黃威彬攝）

S男表示，有關家族上一代的恩怨他不好過問，但可以肯定對方的惡霸行為早已不是第一次，儘管雙方為遠房親戚關係，到了他們這一代關係早已逐漸疏遠，就算兩家僅僅相隔一牆，關係也難以好轉。對方為了自己方便，會在未告知的情況下，直接將他們所有的鐵皮拆除，做為他們的爐灶用地，逐步侵門踏戶，如今甚至將他家燒毀。S男指出，他要的不多，只希望能將內裝恢復原狀到可住人即可，希望對方盡早出面協商。

針對上一代恩怨，當事店家不願多做回應，至於被控違建與不願賠償一事，店家表示，目前已在進行財產分割，「我們是守法的公民，一切遵照法律程序來走」。

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