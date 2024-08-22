木瓜香甜多汁且營養。腎臟科醫師江守山表示，木瓜含有茄紅素、木瓜蛋白酶、胡蘿蔔素、葉酸、鎂、鉀、維生素C與異硫氰酸酯等多種營養素，能護心、改善黃斑部退化與抗高血壓，尤其是異硫氰酸酯，這是種抗癌成份，能促進肝臟解毒，抑制癌症形成，有如是「水果之皇」。

江守山上「健康好生活」節目中指出，蔬果裡有很多植化素，重要性比肉重要，以木瓜而言，就含有下列營養素，對身體健康有很多好處。

■茄紅素：降低癌症心臟病風險，改善黃斑部退化。

■木瓜蛋白酶：可在體內分解蛋白質，促進營養素吸收力，增加腸胃消化能力，預防癌症。

■胡蘿蔔素：優良的抗氧化效果，有助於抑制動脈硬化或心肌梗塞發病風險。

■葉酸：避免大腸瘜肉與癌細胞，改善貧血，負責建構體內肌肉、細胞與DNA。

■鎂鉀：對抗高血壓，改善身體發炎與失眠。

■維生素C：抗氧化能美白，恢復肌膚彈性，促進肝臟細胞再生與修復。

■異硫氰酸酯：這個是抗癌成份，能促進肝臟解毒，可抑制癌症形成。

江守山說，有個48歲女病人，身體長期慢性發炎，不僅皮膚容易癢，也深受膀胱過動症所苦，平均每40分鐘就要尿一次，根本不敢出遊，他請這位女病人，兩餐之間各吃富含蛋白酶的木瓜或鳳梨，約1個半月，女病人的膀胱過動症大幅改善，也不再常身體癢。