民眾黨主席柯文哲（左起）及妻子陳佩琪21日出門時並未回應媒體詢問。（資料照片/范揚光攝）

民眾黨主席柯文哲捲入政治獻金風波，夫人陳佩琪又爆出開人頭公司疑雲，柯文哲、陳佩琪21日一起從家裡出門時，面對現場媒體提問皆未回應。媒體人吳子嘉指出，嘴巴不饒人的柯文哲、陳佩琪怎麼突然變安靜了，他認為出大事了。

吳子嘉21日在《關鍵時刻》節目中表示， 柯文哲不怕被人家罵，一定要跟人家鬥到底， 嘴巴不饒人。問題是為什麼他們突然間通通不講話了，立委黃珊珊不講話，柯文哲夫妻也不講話了， 柯文哲早上出門時，去跟記者講話，陳佩琪則從旁邊繞出去， 柯文哲幫老婆開了一條路，陳佩琪則從旁邊溜到車上。

吳子嘉認為，那麼愛吵架的柯文哲、陳佩琪怎麼突然間安靜了，可能出大事了。

吳子嘉接著指出，他聯想到前桃園市長鄭文燦被收押這件事，之前4月份也有3個台塑的人被收押。現在最重要的是可能收押李文宗，或者李文宗會收到傳票，這是非常大的事情。北檢這兩天還在傳訊都委會委員，那是虛招，柯文哲今天沒有聲音了，也許怕到了，所以不敢吵架。