在職場上一路打拼，獲得升職加薪，成為他人讚嘆的「人生贏家」，真的有意義嗎？南韓近期公布的一項調查顯示，超過半數的南韓MZ世代（1980年代初至2000年代初出生者）竟然表示無意升職，因為比起在職場獲得認可，他們更重視下班後的生活。

南韓職場競爭激烈、工作壓力大，「朝鮮地獄」一詞反映出南韓人對高工時高壓職場的絕望。但是年輕一輩的想法顯然已經有所改變。

據《亞洲日報》等韓媒報導，南韓就業門戶網站Job Korea近期向1114名MZ世代上班族所做的調查顯示，54.8%的受訪者坦承「沒有升職的想法」，而最常見的理由是升職會帶來更多工作壓力，平衡工作與生活才是人們的正常需求。

有位20多歲的上班族表示，當初懷抱著興奮的心情加入了一家大公司，可是入職僅3年他就放棄了成為高階主管的夢想。他直言，沒有信心能像上司那樣生活，按照公司的規定，日日夜夜忙不停，從工作日一直忙到周末。在他看來，公司只是一個賺錢的地方，因此只想抱著「盡我所能」的心態工作。他的同輩大多也認為，工作與生活的平衡比升遷更重要。

在年輕一代中，「拒升族」（拒絕晉升的上班族）正悄然崛起，比起工作能力在公司獲得認可，他們更傾向於「實現自我價值」，也更重視下班後的娛樂生活。

Job Korea的調查還發現，年輕上班族雖無意升遷，但比起提前退休，他們更希望能延長待在公司的時間。過去「論資排輩」的晉升觀念已不復見，即使年輕後輩的職位比自己高，員工也不太在意，只要能在職場久待就感到心滿意足。

業界人士表示，隨著強調工作與生活平衡的文化蔓延，不積極升職的員工越來越多。一些年輕的管理階層也希望盡可能晚點成為高階主管。產業專家也指出，年輕人逐漸意識到升職不一定能帶來更好的生活。在選擇工作時，往往傾向於選擇較清閒的職位，以避免過度操勞和壓力過重危及身心健康。