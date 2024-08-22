民進黨賴系立委林宜瑾昨（21）日因遭檢舉涉嫌詐領助理費，被南檢搜索立委辦公室和台南服務處，並在訊後以100萬元交保。而先前桃園市前市長鄭文燦遭檢調第一次聲押的7月6日，正好是他的生日，這使得「政治人物是否會在生日前後出事？」備受熱議，資深媒體人黃揚明指出，林宜瑾的生日正是在本月25日，讓他直呼「溫馨」。

南檢昨天兵分多路，搜索林宜瑾台南服務處，以及北上搜索她的立委辦公室，期間還發生因為檢調走錯樓層，導致民眾黨立委黃珊珊被誤認遭搜索的小插曲。而林宜瑾、黃姓辦公室主任等人也遭南檢傳喚到案，經漏夜訊問6小時，並逐一比對證據後，檢方認為兩人說詞仍有多處兜不攏之處，因此依涉犯《貪污治罪條例》、偽造文書等罪嫌，諭知林100萬元交保並限制出海、出境，黃則聲押禁見。

黃揚明昨在臉書發文寫道，「小提醒：林宜瑾生日8月25日」，此外，他還不忘調侃一句「溫馨」。許多網友也在黃揚明的貼文留言表示，「檢調最近都流行幫人祝賀生日」、「我對執政黨的內鬥實在太著迷了」、「最近流行不讓人好好過生日是吧」、「又是助理費，和高虹安的案子放在一塊兒比，就有戲看了」、「又生日魔咒，系列電影嗎」。