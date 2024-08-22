2024台灣機器人與智慧自動化展、台北國際自動化工業大展等九項大展，昨（21日）同步在南港展覽一、二館登場；但會前傳出輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳會現身會場，相關新聞炒得沸沸揚揚，不過，有最新消息指出，黃仁勳目前還在美國加州，「應該是趕不回來參加」。

主辦單位指出，Intelligent Asia亞洲工業4.0暨智慧製造系列展21日登場，涵蓋台北國際自動化工業大展、台灣機器人與智慧自動化展、台北國際模具暨智慧成型設備展、台灣3D列印暨積層製造設備展、台北國際物流暨物聯網展、台北國際冷鏈科技展、台灣國際雷射展、台北國際流體傳動與智能控制展八個展覽外，今年首度新增台北國際數位化機械要素展，總計九個展覽都環繞當紅的AI產業。

據了解，會傳出黃仁勳可能來台參加該展，是因他前次來台時曾脫口表態，惟此展不算重量級大展，近來業界已傳出黃仁勳應不會來；而《經濟日報》昨報導則指出，據表示，黃仁勳目前還待在美國加州，私人飛機也還停在洛杉磯國際機場，該專機暫時沒有安排新的飛航行程、計畫。《工商時報》昨也報導，主辦單位表示未邀請黃仁勳，也未聽聞黃仁勳有意來台參觀的相關訊息。