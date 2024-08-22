中華電公開、透明呈現門市臨櫃服務歷程的碳排放量，積極推動綠色消費和低碳生活，為減緩全球暖化及氣候變遷作出積極貢獻。BSI英國標準協會東北亞區總經理浦樹盛表示，很高興BSI能參與中華電全台直營門市碳足跡查證。本次查證涵蓋了從客戶踏進門市辦理業務開始，包括用電、冷媒、廣宣及文具等方面的碳排放量進行數據確認。中華電門市不僅推動無紙化與E化作業，更致力為客戶提供低碳且優質的服務，展現淨零永續的願景。

另外，中華電將獲得ISO 14067聲明書及環境部碳足跡標籤，進一步證明在碳足跡上的領先地位。