中華電公開、透明呈現門市臨櫃服務歷程的碳排放量，積極推動綠色消費和低碳生活，為減緩全球暖化及氣候變遷作出積極貢獻。BSI英國標準協會東北亞區總經理浦樹盛表示，很高興BSI能參與中華電全台直營門市碳足跡查證。本次查證涵蓋了從客戶踏進門市辦理業務開始，包括用電、冷媒、廣宣及文具等方面的碳排放量進行數據確認。中華電門市不僅推動無紙化與E化作業，更致力為客戶提供低碳且優質的服務，展現淨零永續的願景。
另外，中華電將獲得ISO 14067聲明書及環境部碳足跡標籤，進一步證明在碳足跡上的領先地位。
中華電(2412)致力於環境保護和淨零減碳，截至2024年7月31日，中華電完成全台443家直營門市碳足跡盤查報告書，此舉主要是為了解門市臨櫃服務歷程的碳排放量，並擬定相對應的減碳方針，以實現碳足跡減量承諾，並委託BSI英國標準協會進行查證，成為電信業界首家進行「全台」直營門市碳足跡作業的企業。
中華電公開、透明呈現門市臨櫃服務歷程的碳排放量，積極推動綠色消費和低碳生活，為減緩全球暖化及氣候變遷作出積極貢獻。BSI英國標準協會東北亞區總經理浦樹盛表示，很高興BSI能參與中華電全台直營門市碳足跡查證。本次查證涵蓋了從客戶踏進門市辦理業務開始，包括用電、冷媒、廣宣及文具等方面的碳排放量進行數據確認。中華電門市不僅推動無紙化與E化作業，更致力為客戶提供低碳且優質的服務，展現淨零永續的願景。
另外，中華電將獲得ISO 14067聲明書及環境部碳足跡標籤，進一步證明在碳足跡上的領先地位。
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