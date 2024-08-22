台北企業經理協進會與上海銀行文教基金會共同主辦第十場「與企業家有約系列講座」，昨天邀請許作名擔任主講人，講座主題為「台灣企業在大陸的發展經驗與家族企業的傳承挑戰」。許作名2014-15年間帶領上海永大團隊，讓永大電梯這個僅為地區性品牌，衝向全球前十大的關鍵人物之一。不過在躍升國際大企業之後，卻引來包括全球第一的美商Otis、全球第二瑞士Schindler、日商Hitachi等「國際大企」覬覦，最後引發經營權大戰，永大電梯最終於2022年下市，成為日立全資子公司。

許作名離開永大後，也與當初一起合作力爭永大經營權保衛戰的寶佳機構另立門戶，創立永佳捷電梯。今年也出版「台灣資本1949~台商學」引發市場共鳴，演講邀約不斷，並成為國內經營權大戰的教科書之一。

許作名表示， 台灣不少企業第一代都是超人、膽識過人的冒險家，到了第二代往往要證明自己比上一代強，繼承演出卻狀況連連。他說，家族企業傳承要看「意願」與「能力」，且二代與創業第一代時空背景已然不同，沒有可比性，不需要証明什麼。建議穩步經營並善於聘用專業經理人，才是長遠之道。

家族要避免失去所有權，就要掌握並集中多數股權，在董事會上善盡監督治理責任。針對近期地緣政治演化局勢，許作名說，4~5年前不少大陸台商逐步把資金陸續轉回台灣，是促成台灣股市和房地產熱絡的原因之一。而台灣資本的下一步？他預期，轉向東南亞、中美洲、北美或是印度布局是分散風險的趨勢，尤其11月的美國總統大選，民主黨賀錦麗與共和黨川普競爭激烈，不論誰當選對企業的布局都會有不同思維，因此全球政經局勢詭譎多變，台灣家族企業將面對更複雜的經營條件，不確定性高，挑戰也越來越大，經營將會越艱辛，然而資本發展從來都是辛苦的事。