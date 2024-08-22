櫃買中心依據「證券商辦理有價證券買賣融資融券業務操作辦法」第22條及23條規定，審核上櫃公司最近期依規定公告申報之113年第2季財務報告每股淨值資料，其中燦星旅、錦明、聯光通及九暘等4家公司之每股淨值已高於票面10元，爰公告其股票自113年8月22日起恢復融資融券交易。

斐成(3313)及光耀(3666)等2家公司之每股淨值低於10元，爰公告其股票自113年8月22日起暫停融資融券交易，但了結交易不在此限。