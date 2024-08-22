民眾黨前幕僚、新竹縣黨部前執行長林冠年日前爆料，指民眾黨主席柯文哲的妻子陳佩琪7月去看1.2億元的豪宅。柯文哲20日也坦言陳佩琪確實有想過買房子，「不過現在台北市房子，天啊只能看看而已」。但有房仲群組仍瘋傳，陳佩琪不只看了一戶，總共看了3戶，光是停車一組三格最貴就要1600萬，直呼「買房動機很強烈」，但也懷疑口袋夠不夠深。

日前因酒駕遭退黨的前民眾黨幕僚林冠年爆料，陳佩琪上月去看立法院附近的1.2億元豪宅，陳佩琪被問及此事第一時間否認，隨後馬上改口是因兒子快結婚要買房，引發討論。

據《東森新聞》報導，房仲群組瘋傳，陳佩琪不只看了13樓一戶，還看了15樓兩戶，總共看了3戶，因為豪宅進出需要實名登記，才讓消息傳開。有房仲懷疑柯夫婦手中有大量現金，僅因財產申報中存款2464萬、退休金422萬，恐買不起破億豪宅。房仲陳泰源以過往經驗分析，「一次就看三間，通常就是購屋動機很明確」，且近年台灣豪宅市場，成交10筆中，會有7、8筆交易是100%現金買，通常可能就是「錢太多」。

報導提到，該棟豪宅隱密性高，距離民眾黨黨部3分鐘、距離柯夫婦現在住家也僅要7分鐘車程，以豪宅15樓成交價1.7億來看，停車位34坪就要1600萬。詳情究竟如何，陳佩琪尚未回應。