國內旅遊觀光指標墾丁，暑假旺季住房率也只有5成，在地旅宿業者嘆「史上最慘」，律師王至德直言，「之前削盤子削這麼兇，現在沒人去也是報應而已」，加上墾丁白沙灣長期被業者插滿陽傘，霸地為王，墾丁國家公園管理處這麼多年都放任不管，先把海灘上的陽傘收一收再說吧。

王至德昨（21）日於臉書指出，墾丁店家一直吵沒客人，實在沒什麼太大意義，之前削盤子削這麼兇，「現在沒人去也是報應而已」，他認為要改變墾丁的第一步，就是先把白沙灣上被業者插滿的陽傘收起來，怒轟不懂為何墾管處這麼多年都可以不管這些像不動產一樣的陽傘。

王至德說，在台北市路邊放個紙箱過兩天就不見，不解墾丁白沙灣的陽傘為何可以插這麼久都沒事？依照過去經驗，有相關新聞出現，業者就會跳出來喊冤，但墾管處這麼多年也沒有任何有效作為，每次都是被罵後出來說兩句就沒下文，「現在墾丁慘成這樣，墾管處也要負一部分責任啦！」

墾管處日前表示，各遊憩沙灘皆已規範業者不得以陽傘強佔沙灘，墾管處將巡視勸導，並儘速訂定招租規定避免爭議、加強管理業者。