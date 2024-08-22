蛋糕掉出來 超商店員徒手抓回急修外型 笑喊「大體修復師」

又有人惡搞食物！網友昨（21日）在Dcard分享影片，只見一名超商女店員在補貨時不慎將蛋糕打翻，隨後以徒手的方式把蛋糕抓回盒子內，並用叉子一邊修飾蛋糕的形狀一邊喊「大體修復師」，過程全被同事拍攝下來，在網路上引起討論；業者回應，相關商品並未上架販售，兼職人員行為嚴重失當已立即解雇，將提告並向加盟店追究責任。

影片內容顯示，超商一款千層蛋糕的蓋子疑似鬆脫，導致女店員補貨時不慎打翻，整塊蛋糕和叉子都噴出，隨後她徒手把蛋糕抓起來放回盒子裡；另一段影片則是女店員從商品架上把打翻的蛋糕拿下來，用叉子努力將蛋糕外型復原，並喊「歹勢，我幫你整理好儀容，（我是）大體修復師」，過程全被一旁的同事記錄下來，兩人手上一邊動作、拍攝，還一邊尖叫、嬉鬧。

相關影片瞬間在Dcard、PTT等網路平台引起討論，網友全都無言說「這哪家啊？拒絕消費」、「Dcard應該要有一個自我毀滅版，裡面就放這些人的影片」、「現在辦案滿輕鬆的吧，大家都會自己提交證據耶」、「她是放回架上賣嗎？太誇張了吧」、「坐等公司法務處理」、「這個還是新品欸，太扯了吧」、「打工輕鬆一點沒問題，但這已經是脫序了吧」。

引起討論後，有人透露當事人稱影片拍完後有將該千層蛋糕買下，希望能夠將影片刪掉，不過其他人質疑是否有購買證據，紛紛喊「真的還假的，還是看到出事才想滅火」、「沒證據我真的沒辦法相信欸」、「自己買回家才這樣弄就算了，但這是公司的東西欸」、「之前徒手抓料的手搖飲店員也說有重做，然後就被抓包打臉，沒證據之前我是不會信的」。

業者回應，商品到店時因賣相不佳為應報廢品，並未上架販售；此兼職人員行為嚴重失當，已立即解雇並將提告，同步追究加盟店管理責任。