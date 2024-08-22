福泰飯店集團2004年由福華飯店集團廖家第二代的廖東漢創立，目前旗下據點包括「桔子商旅」台北及嘉義共4家、彰化「福泰商務飯店」、宜蘭礁溪度假飯店「山形閣」、「福泰翡翠灣渡假飯店」及酒店式公寓「綠園公寓」。

福泰飯店集團取得台電「大安超高壓變電所多功能大樓」商旅樓層經營權，距離台北捷運忠孝復興站僅需步行3分鐘，基地面積約1100坪、樓高15層，將掛上以身心靈健康為主題的自創品牌「嵨開安旅」，預計2025年春季開幕迎賓。

福泰飯店集團表示，董事長廖炳燿擔任日本山形縣鶴岡市國際觀光大使及亞太旅行協會（PATA）2022～2024年中華台北分會會長，鑒於後疫情時代全球對衛生保健關注更深層，對此多次造訪山形縣和尼泊爾，和兩地的產業先進交換心得。

在歷經5年準備時間後，福泰飯店集團決議將「嵨開安旅」打造成全台首家以身心靈健康為主題的飯店品牌，總經理吳宏一亦親自帶領經營團隊主要成員前往山形縣的羽黑山中，體驗山伏精神和靜修禪坐，目標從台北出發、將「嵨開安旅」開拓到更多城市。

「嵨開安旅」台北復興館於7～16樓的客房樓層規畫為5種房型、共111間客房，以「重新歸零」的設計理念營造空間氛圍，採用沉靜低彩度的大地色系回歸自然，全房使用綠建材環保材質，在熱鬧的東區裡鬧中取靜、反璞歸真。

餐飲方面，「嵨開安旅」台北復興館規畫於1樓設立比薩外帶輕食區，5樓打造為全天候供餐餐廳，除了提供以在地食材烹飪的道地口味菜色外，熟成牛排、瑜珈下午茶、多種純素選項也將成為未來特色之一，至於位於7樓一隅的茶席則採預約制品茗。

此外，福泰飯店集團規畫於「嵨開安旅」台北復興館6樓，引進尼泊爾企業家Shiva Dhakal與Shovita Shrestha Dhakal夫妻於2020年疫情期間共同創辦的瑜珈專業品牌Avata Wellness，透過提供一系列的瑜珈、頌缽、冥想等課程，與旅客們共享健康與幸福之旅。

除了啟動徵才與開業準備的「嵨開安旅」台北復興館外，福泰飯店集團去年向國壽承租原台南大億麗緻酒店建物，目標改裝後於2025年第二季重新開幕迎賓，飯店名稱暫定為「福泰台南國際大飯店」，是否如先前規畫引進日系飯店品牌則仍在討論中。