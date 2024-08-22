2026新北市長大選備受關注，近期有民調比對各潛在參選人選的支持率，國民黨以台北市副市長李四川40％支持度最高。國民黨立委葉元之以2點分析，認為李四川會參選，且過去在新北跟地方保持不錯關係，若開始跑行程，支持度有望更高。

《TVBS》20日公布2026新北市長大選的最新民調，在藍綠白三方角逐下，若藍營推派李四川、綠營推派蘇巧慧、白營推派黃國昌參選，新北市民有40％支持李四川、32％支持蘇巧慧，雙方差距8個百分點，黃國昌則為10％，另外17％沒有表示意見。

葉元之昨（21）日在政論節目《少康戰情室》中表示，對於上述民調感到欣慰，因國民黨在新北執政很久，顯見滿意度蠻高的；葉元之認為，劉和然並不是全國性的政治人物，也沒選舉過，不過民調結果還是不錯。

葉元之並特別針對李四川進行分析，首先，他認為李四川對於選不選新北市長已逐步鬆口，從一開始說絕對不參選到現在說法模糊不清，代表有參選意願；另外，葉元之提到，李四川過去在新北市當副市長時，曾被馬英九找去當行政院秘書長，原本堅持不接的李四川被馬英九用別的理由說服，因此他認為，只要找到理由，李四川就會出來選新北市長。

葉元之也提到，李四川過去在新北跟地方保持不錯關係，且如今就有4成支持度，若真的參選且開始跑行程，支持度還可以更高。