民眾黨主席柯文哲（左起）及妻子陳佩琪。（資料照/范揚光攝）

民眾黨主席柯文哲近期風波不斷，民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年日前爆料指柯的妻子陳佩琪，7月去看一戶要價破億元的房子。陳佩琪20日對此說，因為想要兒子結婚了，有在到處晃晃看房子是沒錯，但台北市就是那麼一區，房價都很貴，到處東看看西看看。但此舉卻引發外界熱議，陳今（22日）發文透露，約最近三、四個月有看房， 主因為三個小孩又同時跑到國外去了，感覺空巢期憂鬱症又快來了，趕快找些過去想做而沒做的事，夏日傍晚涼涼，晚風吹拂，閒閒沒事，走到附近看看房。

至於有沒有去看房子，陳佩琪說，「有啊， 千真萬確」，並以4點說明，第一，去看過辦公室， 都沿著黨部的仁愛、林森、杭州地段看，大多是聯絡仲介， 有時是人家介紹她自己跑去看的， 印象中都是房子擁有人出來接待， 是否是建商，還是已經跟建商買下了， 並不知道；第二，有沒有去看過名嘴口中的豪宅（好像說是1.2億） ，她說的確看過他們說的約略這價位的房子（但有時天黑，看不清也不記得建案名稱），已經google過現在居住地和兒子40年沒電梯舊公寓的實價登錄可賣多少錢，很久就有換屋計畫，想要給自己另覓一個安靜的住所。

陳佩琪提到第三，也有覓小宅，也大多在臨沂街附近，是為兒子換房用的，也想私心凹兒子住附近，且因房價高漲，換屋除了能得到電梯外，其他屋況條件都變很差，去年就開始幫忙兒子換房計畫就進行不順，今年因自己想換屋才又開始同時行動；第四，婆婆曾在六月中在台大醫院舊大樓住院開刀，那段時間都在病房陪婆婆到很晚，印象中某天從台大舊大樓後門繞道到立法院附近買食物，有順道去看房子，但當時天黑連路都看不太清楚， 「建案名稱因為沒這麼重要，也沒確實記它，仲介有陪同， 印象中只有仲介陪同，沒見名嘴口中的大老闆」。