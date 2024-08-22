《角頭》系列電影從 《角頭》、 《角頭2：王者再起》到外傳的《角頭－浪流連》皆創下亮眼成績，而近日推出的續集《角頭－大橋頭》，上映後5天票房逼近8000萬。對此，有許多影迷都在網上分享觀後感，而其中有位還曬出角頭前幾季的經典劇照，更提到已經離世的三位演員黃鴻升（小鬼）、賀一航以及龍劭華，掀起一陣討論。

一名網友日前在Threads上曬出《角頭》第一集黃鴻升、賀一航的劇照感嘆兩位演員都已經離世，同時讚賞黃鴻升在劇中飾演的雄哥。而文章一出，便吸引許多影迷前來留言表達對於黃鴻升的想念，同時稱讚他在片中的表現，有別於平時正面且幽默形象，劇中霸氣、氣勢十足的模樣，更深植觀眾心中，讓不少人直言「少了頂庄阿雄真的欠一味」。此外，也有人提到曾演出過《角頭－浪流連》的龍劭華，同樣讓人印象深刻，感到惋惜。

黃鴻升在《角頭》第一集演出的阿雄一角令劇迷印象深刻。（圖／中時資料照）

龍劭華在《角頭 浪流連》中飾演湳坑角頭老大，人稱霸董。（圖／齊石傳播提供）

今年7月的「角頭GATAO唱演會」，號召《角頭》系列裡的角色跨時空合體。當中曾莞婷、曾珮瑜、莫允雯、王宣、林真亦還獻唱黃鴻升創作的電影主題曲〈忘了我〉，懷念已故藝人龍劭華、黃鴻升、賀一航，其中曾莞婷透過劇中角色緬懷龍劭華時，更忍不住淚灑舞台。

大瑩幕出現眾星齊唱追憶已故藝人龍劭華、黃鴻升。（羅永銘攝）

賀一航是於2019年不敵大腸癌逝世，享壽64歲；黃鴻升則是2020年9月倒臥於家中猝逝，享年36歲，死因爲主動脈剝離，當時消息一出震驚台灣演藝圈。至於龍劭華在2021年9月在高雄拍攝電視劇《美麗人生》途中，則因心臟不適猝逝，享壽68歲，而他的驟逝也讓身邊親友十分悲痛，而不少從小看龍劭華戲長大的粉絲也感到錯愕與不捨。