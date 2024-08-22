很多人腰痠背疼會貼痠痛藥布。無毒教母譚敦慈表示，痠痛藥布裡多含有水楊酸與非類固醇消炎止痛藥成份，若貼較多片，或貼個好多天，即可能因經皮膚吸收，造成胃出血或腎功能損傷的情形，提醒痠痛藥布最多只能貼2片，每次貼不要超過4到6個小時。

譚敦慈上「健康零距離」節目中指出，過去國外有發生過痠痛藥布貼太多，結果造成胃出血、腎臟受傷害案例，很多人一貼背上就貼了7、8片，其實最多就只能貼2片，而且每一次貼的時間，最好不要超過4到6個小時，而患部皮膚若有紅疹、擦傷、傷口，都不能貼這些藥布。

譚敦慈說，也許有人會認為貼痠痛藥布，跟胃出血有什麼關係？市售的痠痛藥布裡面，大多數有2個主要成份，一個是水楊酸，另一個是非類固醇消炎止痛藥，貼的時候，水楊酸會經皮膚吸收，所以你一直貼，貼個幾天，就可能發生胃出血。

譚敦慈說，還有人貼痠痛藥布後，腎臟受到傷害，因為它是經皮膚吸收的，所以痠痛藥布，若貼了3、4天，不適情況沒有改善，就要趕快就醫。

腎臟科醫師江守山在臉書PO文指，曾有兩位分別為54歲跟68歲的腎臟病人，因背痛跟膝蓋痛，使用了超過1個禮拜的痠痛藥布，到門診被發現腎功能嚴重的衰退。

江守山說，一直以來大家都覺得痠痛藥布，是比較安全的選項，可是大家要考慮的是，如果你是口服止痛藥，止痛藥由腸胃被吸收之後，會先通過肝臟，而肝臟會有一個快速的代謝降低藥物濃度跟毒性的效果，而使用痠痛藥布，止痛藥物直接進入血流，中途不經過肝臟的代謝，就會造成腎臟的傷害。

江守山建議腎臟功能不全的病人，如果要止痛的話，使用含有辣椒素等沒有腎毒性的痠痛貼布。