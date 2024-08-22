台彩表示，立即型（刮刮樂）彩券第一季銷售表現亮眼，第二季開始則持續透過發行各種創新主題、玩法的產品維持市場買氣，目前的銷售表現符合預期。

至於電腦型業績比去年同期略差，台彩說，今年以來，威力彩和大樂透頭獎開出頻率較往年為高，威力彩頭獎最高僅累積至5.3億元，沒有去年高，去年前七月威力彩最高累積金額為11.6億元。另大樂透今年以來已開出18次頭獎，去年同期則為11次。在缺乏高額頭獎的帶動下，威力彩銷售較去年同期減少四成，約25億元。