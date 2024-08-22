一名年輕的俄羅斯士兵說，他自願參軍是為了到前線，並加入親烏克蘭的民兵組織「俄羅斯自由軍團」。他參與「我想活下去計畫」（I Want to LiveProject），這是烏克蘭情報部門為那些不想參戰的俄軍所實施的計畫。

《新聞週刊》報導，一名化名為「西爾弗」（Silver）的俄羅斯士兵在該計畫的社群平台透露，他當初是如何報名加入俄羅斯武裝部隊，以便能夠到前線，並加入俄羅斯自由軍團。

俄羅斯自由軍團是一支由反對入侵烏克蘭的俄羅斯公民組成的親烏克蘭準軍事部隊。它成立於2022年，主要由俄羅斯軍隊的叛逃者組成。

❗️Военнослужащий ВС РФ с позывным “Сильвер” пошел на контракт в армию с целью перейти через линию фронта на украинскую сторону и вступить в ряды Легиона “Свобода России”.



Парню не повезло попасть в самое пекло – одно из подразделений смертников “Шторм”⤵️ pic.twitter.com/gREUuEQJ6h — Проект «Хочу жить» (@hochuzhit_com) August 20, 2024

西爾弗效力於俄羅斯的軍隊時，被分配到其中一支「自殺部隊」，在服役期間，他見識到俄羅斯部隊軍官對低階士兵的「樂趣」——那些無法無天、喪失人性的虐待行為。在軍隊中，他們無法得到足夠的訓練與補給，以及缺乏同理心的虐待狂指揮官，他們會因為一些輕微的違規行為，便受到嚴厲的懲罰或紀律處分。

年僅24歲的西爾弗在採訪中說，他希望比俄羅斯總統普丁活得更久，「說起來很奇怪，在烏克蘭對我來說很安全。我希望至少在沒有他（普丁）的情況下死去。」

西爾弗還說，當他仍為俄方作戰時，便試圖避免直接攻擊烏克蘭軍隊，他說：「幸運的是，我沒機會直接對烏克蘭軍隊投下炸彈。」