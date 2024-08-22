今天清晨5時許，位於新北板橋僑中一街一處馬場內的鐵皮廠房突然起火，消防局獲報後趕往撲滅，發現現場原來是一處私人馬場，包含馬廄及倉庫內的2樓鐵皮建築已冒出濃煙火苗，經過40分鐘搶救後撲滅火勢，幸好無人受傷，但清理火場時，發現有一匹馬死亡；另外陸續發現一隻狗及2隻鸚鵡也遭燒死，初步燃燒面積約100平方公尺，目前仍在釐清起火原因。

新北市消防局接獲鄰居報案2層樓鐵皮建築物已有火舌冒出，立即派遣20幾個單位、2中隊、大隊，各式車輛51車125人前往搶救，分隊出勤途中已發現大量濃煙立即請求支援，到達時2樓已竄出火舌，立即從火場各面佈署4水線搶救火勢，新北市消防局長接獲通知亦趕到現場指揮搶救，火勢於0552撲滅並進行勢殘火處理，現場1、2樓燃燒雜物，面積約100平方公尺，馬場內有部分動物在火災中死亡(1馬1狗2鸚鵡)，所幸無人員傷亡。

板橋馬場清晨大火無人傷亡 ，卻造成1馬1狗2鸚鵡命喪火場。(民眾提供)

新北市政府消防局局長陳崇岳呼籲，火警發生時應立即撥打119報案電話並大聲呼救及迅速逃生，民眾切勿在家中堆放大量雜物及易燃物品，否則容易造成蓄熱而引發火災，且樓梯間勿擺放過多雜物保持暢通，以免火災發生時影響逃生通道，維護生命財產安全。