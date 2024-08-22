今天是24節氣的處暑，指夏天的暑氣將開始退去，台電分享，迎接處暑想退暑氣更省電，記得回到家「先開窗散熱」，讓下班回家後熱爆的房間先通風降溫，熱氣加速從家中排出，再開冷氣就能更省時省力，還可以減少冷氣運轉時的耗電量。

台電在臉書粉專「台電電力粉絲團」昨天發文，22日是24節氣的「處暑」，夏天暑氣將逐漸退去，最近白天雖然仍然炎熱，但早晚已開始變得有點涼，迎接處暑想退暑氣省電，一定要記得一個秘訣，就是「回到家先開窗散熱」。

台電解釋，白天炎熱時，家裡的家具、地板吸熱一整天，導致室溫上升，所以下班回家，必須先讓熱氣出去，到家先開一下窗戶散熱，讓空氣循環流通，室內就可以先降溫。此外，白天出門前也可拉上窗簾隔熱。

台電表示，打開窗戶後還可加上電風扇、循環扇，能加速空氣流通，當室內降溫後再關窗戶打開冷氣，冷氣就能更省時省力、事半功倍，又可以減少冷氣運轉時的耗電量，溫度設定26～28度就剛剛好。