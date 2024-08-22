BWF超級750系列日本羽球公開賽，戴資穎22日出戰烏克蘭選手布洛娃（Polina Buhrova），在熟悉的「小戴加油」喊聲，以及打出好球得分之後「水啦」、「好球」歡呼的熟悉應援下，本站女單頭號種子小戴穩穩發揮，以21比8、21比10直落二取勝，晉級8強。

布洛娃因為泰國好手伊瑟儂退賽遞補進會內賽，戴資穎和她的這場比賽原本排在3號球場本日賽程第2場，前面本來有一場女單奧原希望、仁平菜月的「日本內戰」，不過昨晚奧原希望退賽，送仁平菜月不戰晉級8強，小戴的比賽因此提前到台北時間上午8點展開，也確定獲勝後要在8強賽迎戰仁平菜月。

首局布洛娃想要讓戴資穎頻繁跑動，一開始取得2比0、3比1領先，不過小戴很快在分數上作出反擊，並隨著比賽進行更加找到屬於自己的節奏，手法、技巧也打出來，透過11比1攻勢將分差擴大為16比6，順利先進帳局數。

第2局雖然仍是布洛娃先得分，小戴很快就把分數追過，並以11比5優勢進入技術暫停，該局中後段持續將分差擴大，不到30分鐘就收下勝利，她的熱情粉絲也高呼：「小戴、小戴妳最棒！」