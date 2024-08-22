今（22）日小編精選5件國內外財經大事。外傳財政部近期嚴查行庫是否有對房貸下達「禁貸令」，財政部表示，除了8大公股行庫，各銀行都有房貸業務，且房貸業務的主管機關是金管會和中央銀行，財政部並沒有個別下任指導棋，一切配合主管機關政策辦理。

【1】急墜！第二波新青安查核 73件違規

財政部21日公布新青安貸款第二波查核結果，共有73件未符自住使用目的，合計首波查出的1,502戶，新青安違規戶共達1,575戶，依總撥貸戶數6萬5,224戶計算，違規率約2.4％。其中以轉租占大宗，違規者有87％是轉租。

【2】央行嚴控房貸 銀行9／6前提案改善

房市過熱財金部會動起來，中央銀行也找銀行「喝咖啡」。央行表示，8月12～21日已邀請34家國銀及信合社總經理座談會議，由央行總裁楊金龍主持，會中要求各銀行在9月6日前，提出自主管理不動產貸款具體量化改善方案，後續不排除再找業者開會。

【3】AMD研發中心落腳台南、高雄 33家台廠參與研發

不選了！超微半導體（AMD）總公司資深副總裁王啟尚21日與經濟部長郭智輝會面後，旋即宣布將在台南市、高雄市都設研發據點，並與台灣的大學及業者合作，擴大研發能量。AMD申請的A+計畫（企業創新研發淬鍊計畫），將投資經費86.4億元，經濟部補助38％達33.1億元，可望吸引33家台廠共同參與研發。

【4】金控三角戀 新光金爆量大漲

台新金及新光金雙雙宣布22日同步停牌，將同時召開董事會，能否順利宣布合併備受關注；中信金宣布加入搶親，演變成「三角戀」，股價21日不同調，新光金爆天量大漲5.51％，中信金則遭外資無情砍殺11.56萬張，致股價獨憔悴、大跌3.71％，成為市場焦點。

【5】日圓套利消退 對沖基金改借美元

金融經紀商LPL Financial19日發表報告推估，超過75％的日圓套利交易已平倉，這意味著造成金融市場震盪的催化因素大致消退。但花旗集團發現，外匯套利交易再度回歸，差別是對沖基金這次改成借美元（而非日圓）押注新興市場。