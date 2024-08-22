台南市近日下起間歇大雨，許多滑倒受傷的長輩擔心骨折就診，經檢查多屬韌帶撕裂傷，骨科醫師陳建宏表示，居家長輩平時可作核心訓練，改善行走功能，降低跌倒與運動傷害風險。

60歲婦人近日因雨天地板溼滑導致「翻腳刀」，腳踝外側腫脹難消，擔心是錯位骨折前往就診，經檢查卻是前距腓韌帶部分撕裂傷。經進一步保守治療，順利返家定期門診追蹤。

「老人怕跌倒」，骨科醫師陳建宏表示，跌倒可稱為老人殺手，骨質疏鬆與肌少症個案比例不斷攀升。許多長輩因缺乏足夠肌力保護關節，大雨過後一不小就扭到腳踝、跌倒手撐地，反應不及造成屁股直接著地，造成遠端橈骨骨折、髖部骨折或是脊椎骨折的個案屢見不鮮，甚至發生憾事。

陳建宏表示，台灣即將進入超高齡的社會，許多長輩因為多重慢性病，需要多重用藥，藥物的副作用或是交互作用，使眾多長者常見四肢無力，一旦天雨路滑，容易導致外傷，雨後的骨科診間最常出現類似患者。

顧好骨質、肌肉、以及關節的靈活度；養成運動的習慣，訓練平衡，必要時外出使用簡單的輔具，都可以降低雨後造成的外傷。

預防是最好的治療，陳建宏強調，居家做簡易的核心訓練，訓練下背、臀部還有大腿的前後側力量，可改善日常生活的行走功能，也能有效地降低跌倒或是運動傷害的風險。

另外，不需因天氣變化帶來關節不適而休息。因為休息帶來的肌少症，有時更不容易恢復。