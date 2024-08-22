國際影后張曼玉下月將過60歲生日，近年她淡出演員工作，不時重追當歌手的夢想，參加音樂節活動或現身親自「打碟」。近日，有網友分享在倫敦偶遇張曼玉，他讚張曼玉私下沒架子，見他感動落淚還一直不斷關心他，並獻上擁抱，最後還手寫紙條關心粉絲，可見張曼玉私下親切一面。

近日，有在倫敦工作的網友在「小紅書」分享遇到張曼玉，他表示張曼玉當天是來退衣服並買新衣服。過程中張曼玉像一般顧客一樣徵詢該名網友意見，還讚網友說話好甜、英文很好。張曼玉要離開前，網友「沒忍住哭了」，對女神說一定要健康平安，他和他們家人都很喜歡她。

張曼玉過去戲路造型多變。（圖／中時資料照）

聞此，張曼玉大方說很感動，覺得像網友這個年紀知道她「不奇怪」，但看到網友哭，張曼玉自己也想哭。並安慰對方說，「父母一定很驕傲有你這個孩子」，約定以後會常到這間店找他，最後用英文寫字條說：「謝謝你的協助，希望你有快樂的一天」，加上笑臉簽上英文名字「Maggie」及中文姓名「張曼玉」，讓網友都羨慕不已，紛紛回：「以前認識個長輩做飯店五星級的，她說張曼玉和梁朝偉是唯二的兩個對所有工作人員都會微笑打招呼的明星」、「曼玉寫英文徹底像個外國人」、「那麼多偶遇明星的合照和帖子，你這個是唯一把我看得眼眶通紅的」。

張曼玉早年常參加金馬獎。（圖／中時資料照）

梅艷芳（左起）、成龍、張曼玉1992年曾一起參加金馬獎頒獎典禮。（圖／中時資料照）

張曼玉去年曾復出拍攝護膚商品廣告，大秀歷經多年歲月變化後優雅老去的模樣。她受訪時更表示，如今已經更懂得好好地「愛自己」。早年張曼玉曾和梁朝偉傳緋聞，還傳出與劉嘉玲鬧翻，2013年來台灣參加金馬獎後，劉嘉玲曬出與張曼玉私下合照，宣布世紀和解。而名嘴麥若愚先前上節目，透露張曼玉過去也曾不小心犯下大錯，造成與好友起心結，因為她嘴快爆料鍾楚紅和朱家鼎同居，讓鍾楚紅氣炸，之後還透過媒體「報復」了張曼玉，「不小心」說出：「張曼玉已經跟爾冬陞在一起了」，多年來都沒再同台。

張曼玉過去拍《花樣年華》和梁朝偉傳緋聞。（圖／中時資料照）