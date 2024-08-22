47歲的亞利桑納州立大學教授朱洪泉（David H. Zhu），原為中國學生，到美國獲得博士學位後，並在當地娶妻生子，其後成為美國大學教授，入籍美國，還買了美國的大房子，堪稱美國夢典範。不料朱洪泉17日竟持霰彈槍，在兒女面前射殺妻子。當警方到場時，他說：「我要打的，是老婆後面的牆壁」。

綜合外電報導，47歲的亞利桑納州立大學（Arizona State University）管理與創業系教授朱洪泉17日下午跟妻子嚴怡娟（Susan Yijuan Yan）發生爭執。他竟然持霰彈槍朝老婆身後連開2槍，當場打死了另一半。而令人痛心的是，他們19歲的女兒與14歲的兒子當時都在家中。

朱洪泉行兇後，自己打電話給警方報案，他表示殺了自己老婆。警方趕到現場發現，警方當場逮捕朱洪泉，警方也立即將被害者送醫治療，但她重傷不治。

根據法庭文件顯示，被害人的子女說，父母親常常吵架，當天父母曾「尖叫打架」，然後聽到兩聲槍響。朱洪泉則稱，全案是「誤殺」，因為「我要打的是老婆後面的牆壁」，只想嚇嚇老婆。

朱洪泉畢業自中國名校南開大學，後來取得美國密西根大學博士學位。亞利桑那州立大學發言人週一上午證實，他是校內教授。他的亞利桑那州立大學員工簡介顯示，他是管理與創業系的「教授和院長委員會傑出學者」。

朱洪泉被控一級謀殺罪，目前已被收押。法院裁定的保釋金是100萬美元（約台幣3188萬元），目前並沒有人為他辦理保釋事宜。

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