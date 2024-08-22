政府推出新青安後房貸亂象頻傳，央行昨日發布新聞稿，強調已經邀請34家本國銀行「喝咖啡」，要求銀行端自主管理不動產貸款總量，後續效應引發關注。馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書撰文，推測銀行實務上的3種作法。

新青安是買房神隊友？！魔鬼細節必知！【中時財知道】EP21 謝明智 ‪@Wantrichchinatimes‬

何世昌認為，央行很明確要求銀行不動產放款要克制，他個人解讀是「好事一件」，央行在滾燙的烙鐵上淋上一桶冰水，可以讓熱不可遏的房市稍微冷卻一些，但央行此舉會扭轉房市從多頭轉為空頭嗎？他分析「短期兵荒馬亂難免，但反轉機率不高」。

何世昌解讀央行新聞稿，強調唯一的重點應該是這一段「惟上年下半年起，房市交易擴增，房價走高，帶動銀行購置住宅貸款年增率上升，本年6月底全體銀行不動產貸款占總放款比率(不動產貸款集中度)升為37.4%，接近歷史高點之37.9%，顯示銀行信用資源集中不動產貸款情形有待進一步改善。」央行的意思就是要各金融機構「降低不動產放款比率」。

至於銀行實務上會怎麼做？何世昌猜測大概有以下三種方式：

1.新青安以外的貸款採取拖字訣，一方面對財政部有交待，另一方面不得罪央行；一般貸款和土建融審核時間拉得越長，放貸量就不會衝太快，可以有效壓抑不動產放款比率。

2.衝刺商業、企業貸款，以及信貸、車貸等市場，當企業貸款、消費性貸款量衝得越大，不動產放款比率相對就會下降；如果銀行都心有靈犀的話，下半年的信貸可能更好借，利率說不定更甜。

3.大量吸收存款，當銀行發現房貸利率拉到2.6％～3％，還是一拖拉庫的人願意申貸，嚐過利差甜頭就很難回得去了；為了賺甜美的利差，同時又要讓不動產放款符合銀行法第72之2條規定，「不動產放款餘額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額之和之30％」，已經有多家銀行以2％多的高利活存、或定存吸收存款。