根據美國勞工統計局周三上午公布的「2024年機構調查數據初步基準修正」（Preliminary Benchmark Revision to Establishment Survey Data）報告，在2023年4月至2024年3月這一年間，美國非農就業增長總數（290萬個）下修81.8萬個，創下自全球金融危機以來最大幅度的下修，顯示美國就業市場可能不如預期穩健，使聯準會在9月降息50個基點的可能性升高。

聯準會在周三下午發布7月會議記錄，與會的央行決策官員雖做出維持基準利率不變的決議，但也表示在9月政策會議調降借貸成本的可能性升高。多數官員認同數據若持續符合預期，那麼放鬆貨幣政策將是合宜之舉。

根據芝商所FedWatch Tool，市場押注聯準會在9月降息的機率高達100%，現在問題只在於調降多少？是25還是50個基點。

華爾街關注焦點將轉向聯準會主席鮑爾周五在「傑克森霍爾經濟研討會」（Jackson Hole Economic Symposium）發表的談話，應該會就9月會議的政策動向釋出更多線索。

周三收盤，道瓊指數漲55.52點或0.14%，報40,890.49點。標普500指數漲23.73點或0.42%，報5,620.85點。那斯達克指數漲102.05點或0.57%，報17,918.99點。費城半導體指數漲71.63點或1.38%，報5,267.93點。

標普500指數11大類股僅金融股（跌0.14%）、能源股（跌0.01%）收黑。非必需消費品類股漲1.18%，表現最佳；其次為原材料股漲1.15%。

重磅股漲跌互見，微軟跌0.16%、蘋果跌0.05%、輝達漲0.98%、Alphabet跌0.80%、亞馬遜漲0.69%、Meta漲1.60%、特斯拉漲0.98%。

費城半導體指數30檔成分股僅博通（跌0.10%）和台積電ADR（跌0.35%）收黑。德儀漲2.88%、英特爾漲2.00%、艾司摩爾（ASML）漲1.88%、應材漲1.44%、高通漲1.23%、超微（AMD）漲0.90%、美光漲0.31%。

小型股羅素2000指數漲逾1%，表現優於大盤。

台股ADR僅台積電收黑，終場下跌0.35%，收在171.44美元，換算台股價格為1095.09元。聯電漲1.37%、日月光漲1.01%、中華電信漲0.36%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數上漲2.39%。

紐約證交所上漲與下跌股數比為3.61：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為2.52：1。

標普500指數有47檔成分股觸及52周新高、1檔創新低。那斯達克指數有85檔觸及52周新高、65檔創新低。

市場交投相對清淡，美國交易所成交量總計98.6億股，過去20日全日均量為120.6億股。