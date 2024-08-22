大陸常駐聯合國代表團網站22日消息，中國大陸常駐聯合國代表傅聰美東時間21日在安理會預防衝突公開辯論會發言，敦促有關國家立即取消一切單邊制裁。並以中國—聯合國發展基金在全球推廣菌草技術為例，證明一株菌、一棵草雖小，但意義重大，象徵中國人民在減貧脫貧事業探索出的成功實踐，支持全球南方實現可持續發展的縮影。

傅聰指出，當前國際一些地區動盪加劇產生嚴重外溢影響，預防衝突重要性更加凸出。要增努力將國際社會對和平的共同願景轉化為實現持久和平的有效行動。第一要堅持發展優先。第二要發揮政府引領。第三要推進社會包容。

傅聰表示，有效的預防衝突需要有利的外部條件。聯合國要發揮好在預防衝突中的作用，加大發展領域投入。

傅聰強調，相關國家濫施非法單邊制裁，違反《聯合國憲章》和國際法，不僅加劇當事國經濟社會困境，也給新的衝突與動盪埋下禍根。中方敦促有關國家立即取消一切單邊制裁措施。

傅聰稱，中國作為安理會常任理事國和全球南方的重要成員，在實現自身發展的同時，始終以支持全球南方實現持久和平與可持續發展為己任。2015年，大陸國家主席習近平宣布設立中國—聯合國和平與發展基金，迄今共開展近150個專案，為聯合國推進落實可持續發展議程、維護國際和平與安全提供了重要支撐。

其中菌草技術是基金架構下的優先專案之一。這一技術以適應性廣的草本植物為依託，幫助農民快速投入菌菇、畜牧等具備更高附加值的產業，目前已推廣至全球107個國家，帶去解決貧困、糧食安全、就業問題的希望。

菌草技術的發明者林占熺教授今年已82歲高齡，他從事相關研究50多年，至今仍奔波在世界各國，親自從事研發和推廣。兩周前，傅聰與聯合國祕書處高級官員和林占熺一道赴盧旺達和坦尚尼亞考察。在盧南部省穆杭加區結識依靠菌草技術實現人生蛻變的年輕人尼昂博，他大學畢業後，一個偶然機會，接觸到中國—聯合國發展基金舉辦的菌草技術培訓班。短短5年，尼昂博就從一名待業青年，成為雇傭近30名員工，生產食品、飼料、肥料等多種產品的農場主。他自豪地說：「菌草技術不僅改變了我自己的人生，還使我成為村裡脫貧致富的帶頭人，能夠以一己之力承擔起數十戶家庭的生計來源。」