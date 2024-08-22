10:26更新，台股開高走低，賣壓出籠下殺逾110點，台積電挫低7元至951元。

美股處在高檔，觀望氣氛仍濃厚，台積電ADR周三下跌0.35%，台股今（22日）以22254.59點開出，隨後上漲逾50點，權值股台積電小漲6元，觸及964元，聯發科漲20元，觸及1240元，鴻海漲1元，觸及184.5元。

市場關注，台新金與新光金之間談判合併案的進度，由於兩家金控同時在今天召開董事會，雙雙宣布停牌，日前宣布加入戰局搶親的中信金昨（21日）下殺近4%，今早盤小漲0.35元逾1%，觸及34.10元。

台股昨下跌191.21點，收在22237.89點，成交值3373.92億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超207.93億。自營商賣超155.05億，投信買超7.37億，外資及陸資賣超60.25億。

美股四大指數皆收紅，費城半導體指數上漲1.38%，台積電ADR小跌0.6美元（或0.35%）至171.44美元，科技巨頭漲跌不一，蘋果收黑下跌0.05%，Google母公司Alphabet下跌0.79%，Meta收紅漲逾1.60%，亞馬遜小漲0.69%至180.11美元。

市場觀望氣氛濃，針對台股後市，工商時報彙整專家說法指出，目前台股仍在中期整理，維持在上升的季線至走低的月線間整理已是不錯走勢；指數短線看半年線到21,500點～22,650點區間。