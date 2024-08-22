自己人騙自己人！陸駐美國使館提醒在美留學生注意租房換匯風險。（大陸駐美使館）

中國大陸駐美國使館22日消息，開學在即，近期中國大陸駐美國使館處理多起中國留學生遭遇租房、換匯騙局。多是自己人騙自己人，要樹立安全風險意識。

租房騙局：有留學生抵美後，通過社交媒體、微信群組等認識「本校已畢業學長」。該「學長」聲稱有一套公寓可供出租，並將同一套房源出租給數十人，收取押金數萬美元後即與外界斷聯。

換匯騙局：有留學生與社交媒體上結識的人員私下換匯，通過人民幣帳戶轉帳後，發現對方開具的美元支票因關聯帳戶餘額不足無法給付，但已無法聯繫對方。

中國大陸駐美國使館提醒廣大在美中國留學生，開學在即，樹立安全風險意識，務必通過正規仲介、銀行等合法管道租房、換匯，不要輕信他人，避免上當受騙。

如遇緊急情況，可撥打美國報警電話911（可選擇中文服務），並聯繫中國駐美國使領館尋求協助。或中國外交部全球領事保護與服務應急熱線（24小時）。