「台版薩德系統」之稱的TK4（天弓四型飛彈）去年完成作戰測評，並成功實彈攔截模擬彈道飛彈的天弓二型飛彈，目前已進行小量生產。軍方消息傳出，天弓四型飛彈具有攔截解放軍最新型的東風-17（DF-17）高超音速彈道飛彈的能力，明年應該會以國防部年度預算方式編列開始進行量產，國防部近日在九鵬基地進行一連串精準飛彈射擊，其中秘密包含「特種飛彈」項目，據傳近期也將會進行天弓四型實彈射擊。

據了解，天弓四型採用複合技術，提升飛彈在稀薄空氣中的整體操控性。在射控雷達部分，也成功開發全新的主動式電子掃描相列雷達，能預估彈道飛彈攔截點，提升攔截彈道飛彈的擊殺率。

東風-17屬高超音速彈道飛彈，採用垂直發射後進入大氣層，但讓外界畏懼的是，東風-17重返大氣層後，可進行滑翔變軌飛行，導致防空飛彈都無法精準攔截。不過天弓四型的突破技術，可達到「可變軌道攔截」的反彈道目標，成為我方一大利器。

根據國防部官網公布的天弓4型管制零件，彈箱呎吋為7.64X1.1X1.1公尺，彈長與彈體明顯比天弓三型還要大上2公尺。

但目前暫時命名「天弓四型」的天弓三型增程型飛彈，未來將會以「強弓一型」命名，這款攔截高度達70公里以上的飛彈，據稱已經衍生出兩型，一種為「反彈道飛彈」；一種為「對地飛彈」。

此外，除了天弓三增程型外，中科院也正加緊研發出「天弓三增程2型飛彈」，對空型據稱已可達成攔截100公里的高度，至於對地型的目前已將射程調整到1000公里。