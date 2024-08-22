長榮集團旗下再保公司中再保（2851）換將，21日召開董事會，通過由「長榮法務一哥」戴錦銓擔任新任董事長一職。戴錦銓現為長榮海運、長榮航空董事，知情人士透露，由此安排除是借助戴錦銓的保險及管理專業，也希望能與集團其他事業體發揮整合綜效。

中再保主要業務是再保險，除具高端專業，營運也相當穩定，上半年營收122.59億元，稅後純益18.72億元，每股純益2.34元，較去年同期11.79億元、每股稅後純益1.47元，年增59％。

中再保原任董事長楊誠對因退休，牽動整體人事規劃，大股東長榮國際於4月19日公告改派法人代表，由戴錦銓及前中再保總經理鄭靜芬遞補，翔利投資公司法人代表更換為張允寧，先前由副董事長張彩玉代理董事長，直至21日董事會確定由戴錦銓出任，他也是長榮集團法務大臣。

戴錦銓是國立臺灣海洋大學海洋法律研究所碩士，曾任過長榮國際公司（即長榮集團控股公司）董事暨總經理、法務執行長。現職為長榮國際儲運董事、長榮海運董事、長榮航空董事、長榮鋼鐵公司董事、長榮空廚公司董事、台北港貨櫃碼頭公司董事。