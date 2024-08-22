民眾黨主席柯文哲的假帳風暴持續延燒，與此同時，又傳出柯妻陳佩琪去看1.2億豪宅。資深媒體人謝寒冰認為，陳佩琪看豪宅被討論，是因「人設不符」，過去一個類似的例子，就是2020年總統大選期間，韓家軍的文山伯因購買二手賓士，遭控「開賓士不是庶民」。謝寒冰也直言，民眾黨現在最嚴重的問題是「家事跟黨事不分」。

民眾黨新竹縣黨部前執行長林冠年日前爆料，陳佩琪7月去看了一戶要價破億元的房子；陳今（22）日在臉書發文承認，最近3、4個月有看房， 主因是3個小孩同時跑出國，感覺空巢期憂鬱症快來了，所以趕快去找些過去想做而沒做的事，所以在沒事的情況下，「走到附近看看房」。

謝寒冰昨（21）日在中天政論節目《大新聞大爆卦》表示，民眾黨現在最嚴重的問題，是「家事跟黨事不分」，柯文哲應該趕快訂下SOP，把自家事和民眾黨的事分開，並約束家人以後別再對政治發表意見；因為陳佩琪的發言常和柯不同調，這會出大事。

謝寒冰直言，陳佩琪疼小孩理所當然，但沒必要敲鑼打鼓、讓天下皆知；她去看豪宅也不是什麼大事，但在柯文哲陷入假帳風暴的現在跑去看，不就是在讓人難堪嗎？他提到，立法院長韓國瑜2020年參選總統時，「挺韓五虎將」之一的文山伯曾因買一台二手賓士而被拿出來討論，指控他「開賓士不是庶民」，但事實上，文山伯具有一定財富，「沒辦法，台灣政治就是這樣」。

此外，前總統陳水扁的兒子、民進黨高雄市前議員陳致中當年當兵開豪車被罵翻，也是因為相同原因，謝寒冰直言，一個人設一個感覺，政治人物既然選了特定人設，就好好扮演下去，在柯文哲號召小草捐款的情況下，他就不能再穿金戴銀、花太多錢在一般人認為不該花的事務上，「柯P如果想不清楚這一點，那民眾黨就玩完了，若想清楚，未來也許還有希望」。