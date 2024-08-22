公司招募新人除了查看履歷之外，有些面試官也會拋出特別的問題考驗求職者的反應，大陸一名博主分享，某公司經過篩選後挑出3人進行最終回面試，面試官出了一道題目，「一顆雞蛋賣5元，那麼10顆雞蛋要賣多少？」結果回答50元的都被淘汰，其中一人說「可以賣50，也可以賣40，甚至賣100，具體看公司的目的是什麼。」講完後立刻被錄取。

一名博主在《新浪網》發文分享，某公司經過篩選後挑出3人進行面試，面試官提出一道問題，「一顆雞蛋賣5元，那麼10顆雞蛋要賣多少？」並給求職者一分鐘時間思考。

第一位求職者回答，「一顆雞蛋5元，10顆肯定是50元，這問題很簡單。」面試官搖頭表示不滿意，直言會問這麼簡單的問題，就是想聽聽大家的思維，「看來你不適合這份工作」。

第二位求職者回答，「一顆雞蛋5元，10顆也許賣不到50元，我們可以幫他們打折，吸引客人下次再來。」面試官覺得回答得不錯，但並不是他想要的答案。

輪到最後一位求職者，他說「10顆雞蛋可以賣50元，也可以賣40，甚至賣100，具體要看公司的目的是什麼。」面試官聽完覺得很有意思，讚賞他臨危不亂，勇敢回答，因此立刻錄取他，「你明天來上班吧！」