南俊國際今年上半年營收比重：雲端伺服器34％、工具櫃18％、辦公家具15％、醫療/工業應用14％、櫥櫃11％、家電用7％、其他1％。

該公司近年來積極擴大伺服器導軌產品比重，2002年伺服器導軌產品量產給Supermicro，2019年跟美系CSP客戶（A公司）開發資料中心滑軌，2021年第二季量產出貨，最新11代產品在2025年第二季進行量產；2022年切入第二家美系CSP客戶（B公司），針對新晶片平台合作，2023年開始開發新一代產品。今年上半年ASP雖較2023年提升，但提升幅度比預期要低，主要因高階伺服器導軌拉貨低於原本的估計。

南俊國際目前為AVL（合格供應商），但進到RVL（推薦供應商）須達到量產階段，預計第三季達成量產準備，先以一條生產線為主，2025年再擴增第二條。

輝達（NVIDIA）GB200的滑軌第三季完成量產準備，按既定目標進行；至於H100與H200高U數滑軌，4U產品滑軌已通過CSP認證，目標第三季底試產，第四季量產，7U產品第四季或明年第一季量產。

估計2025年上半年伺服器各客戶比重，美系A公司40％、SMCI約30％、B公司10％。

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