國旅住宿費昂貴，導致民眾轉而出國旅行，明明夏天是旅遊業旺季，但國內住房率卻十分慘澹，不少網友指出，除了住宿費太貴之外，國旅最大的缺點就是各景點互相抄來抄去，導致毫無特色，難以做出區隔。

一名網友在PTT八卦板表示，國旅又貴又沒特色，大家都說全台灣吃的都一樣，永遠的夜市、永遠的燈光建築，讓他忍不住問「國旅到底是怎麼搞爛的？」

不少人直言「到處抄來抄去，賺快錢，怎麼會好玩」、「老街賣的東西87%像，根本沒有自己的特色」、「大部分景點都沒有深度」、「不管哪裡都是烤香腸、臭豆腐，根本沒什麼差異」、「只能靠大自然風景，但沒有發展出地方特色」。

其他人也說「價格對不上服務品質才是主因，收貴不是問題，服務要跟上啊，台灣輸太多」、「政府沒管理，商人沒良心，人民沒素質」、「靠補助，導致沒競爭力」、「假日稍微好點的飯店住一晚就要破萬，根本沒那個價值」。